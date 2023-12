Präsident Sisi in Ägypten wiedergewählt

Kairo: Bei der Präsidentenwahl in Ägypten ist Staatschef Sisi mit großer Mehrheit wiedergewählt worden. Der Wahlbehörde zufolge kam er auf knapp 90 Prozent der Stimmen. Von den drei Gegenkandidaten erreichte keiner fünf Prozent der abgegebenen Stimmen. Der einzige ernsthafte Gegner wurde Kritikern zufolge früh aus dem Rennen gedrängt und wartet inzwischen samt 21 Mitgliedern seiner Kampagne auf einen Gerichtsprozess. Zwei Drittel der Berechtigten gingen den Angaben zufolge an die Urnen. Der frühere Armeechef Sisi war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gelangt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 00:00 Uhr