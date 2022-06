Präsident Selenskyj besucht erstmals die Südfront

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar bei Tiefstwerten von 21 bis 12 Grad. Am Tag wieder sonnig bei Höchstwerten von 31 bis 37 Grad. Am Abend in den Alpen und nördlich des Mains einzelne Gewitter möglich. Und die Aussichten: Morgen und am Dienstag sonnig, vereinzelt Wärmegewitter bei bis zu 30 Grad.

