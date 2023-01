Präsident in Tschechien wird bei Stichwahl bestimmt

Kurzmeldung ein/ausklappen Österreich will alle Corona-Gesetze abschaffen

Wien: Österreich will heuer alle Corona-Gesetze abschaffen. Gesundheitsminister Rauch hat der Kronen Zeitung gesagt, Corona soll dann keine meldepflichtige Erkrankung mehr sein. Österreich solle zum Normalzustand übergehen, so der Grünen-Politiker. Die noch bestehende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien wird nach Rauchs Ansicht auch bald fallen. Die massive Covid-Welle in China stelle keine große Bedrohung mehr dar, so der Gesundheitsminister.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2023 13:00 Uhr