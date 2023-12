Präsident Herzog lehnt baldige Verhandlungen über Zweistaatenlösung ab

Jerusalem: Israels Präsident Herzog hat sich gegen schnelle Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung nach einem Ende des Gaza-Krieges ausgesprochen. In einem Interview sagte Herzog, jetzt sei nicht die Zeit, über die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates zu reden. Der Schmerz über den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober in seinem Land sei noch zu frisch. Zunächst müsse man auch dem Bedürfnis nach einem vollständigen Gefühl der Sicherheit für alle Menschen Rechnung tragen, betonte Herzog. Heute trifft er sich mit dem Nationalen Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan. US-Präsident Biden ist dafür, nach dem Ende des Gaza-Kriegs wieder über eine Zweistaatenlösung zu verhandeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 07:00 Uhr