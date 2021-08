Präsident Ghani hat wegen Taliban-Vormarschs Afghanistan verlassen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Der afghanische Präsident Ghani hat wegen des Vormarschs der Taliban auf die Hauptstadt Kabul das Land verlassen. Nach Angaben ranghoher Regierungsfunktionäre wurde er von mehreren seiner Berater begleitet. Dem Innenministerium zufolge flogen sie nach Tadschikistan. Die Taliban sind inzwischen bis an den Stadtrand von Kabul vorgerückt. Sie wiesen ihre Kämpfer jedoch an, nicht in die Hauptstadt einzudringen. Laut Innenminister Mirsakwal verhandelt die Regierung mit den Islamisten über einen friedlichen Machtwechsel. Demnach soll eine Übergangsregierung eingesetzt werden. Mehrere Länder haben ihre Botschaften in Kabul inzwischen geschlossen. Auch das Personal der deutschen Botschaft wurde in den militärischen Teil des Flughafens verlegt. Einige Mitarbeiter sowie afghanische Ortskräfte sollen möglichst schnell evakuiert werden. So fliegen Fallschirmjäger der Bundeswehr und offenbar auch ein Krisenunterstützungsteam aus Experten verschiedener Ministerien nach Kabul.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2021 17:00 Uhr