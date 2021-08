Präsident Ghani hat Afghanistan verlassen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Der afghanische Präsident Ghani hat das Land verlassen. Zwei ranghohe Regierungsfunktionäre bestätigten, dass Ghani ausgereist sei. Sein nationaler Sicherheitsberater und ein weiterer enger Berater hätten ihn begleitet, sagten die beiden Gewährsleute. Wohin sie flogen, ist noch unklar. - Derweil haben die radikalislamischen Taliban die Hauptstadt Kabul erreicht. Dem Nachrichtensender Al-Jazeera sagte ein Sprecher der Extremisten, die Taliban erwarteten von der Regierung eine friedliche Übergabe von Kabul. Auf Nachfragen hin stellte er klar, es gehe um eine bedingungslose Kapitulation. Andere Taliban hatten moderatere Forderungen geäußert, etwa nach einer Übergangsregierung, in der alle Afghanen vertreten werden sollten. Angesichts des Taliban-Vormarschs will die Bundeswehr deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte möglichst schnell aus Kabul holen. Fallschirmjäger der Bundeswehr sollen schon morgen in Militärtransportern nach Kabul fliegen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 16:30 Uhr