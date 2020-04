Präsident des Lehrerverbands lobt Schüler für Verhalten in der Krise

Nachrichtenarchiv - 19.04.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Deggendorf: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Meidinger, hat das Verhalten von Schülern in der Corona-Krise gelobt. Er nehme bei den Kindern und Jugendlichen ein hohes Verständnis dafür wahr, welche Mitverantwortung sie jetzt für ihre und die Gesundheit ihrer Familien tragen. Dieses Verantwortungsgefühl sei aber auch notwendig, um demnächst in den Schulen einen hohen Gesundheitsschutz sicherzustellen. Meidinger forderte Atemschutzmasken vor allem für ältere Lehrer. Außerdem die Bereitstellung von genügend Seife und Desinfektionsspendern sowie eng getaktete Reinigungszyklen der Unterrichtsräume. Bundesweit werden die Schulen frühestens zum 4. Mai schrittweise wieder geöffnet. Schon in den nächsten Tagen sollen aber Schüler der Abschlussklassen wieder in die Schulen kommen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2020 19:00 Uhr