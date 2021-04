Präsident des Bundesverfassungsgerichts verteidigt Corona-Management

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, hat Deutschlands Corona-Management verteidigt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, natürlich sei jeder Fehler einer zu viel. Wenn man aber unter Zeitdruck und Unsicherheit entscheiden müsse, bestehe immer die Gefahr. Dass der deutsche Föderalismus die Krisenbewältigung behindere, glaubt Harbarth nicht. Frankreich kenne keinen Föderalismus und komme mit seinem zentralstaatlichen Ansatz bisher schlechter durch die Krise als Deutschland. Auch bei uns wäre in den vergangenen Jahrzehnten nicht automatisch alles besser geworden, wenn jede Detailentscheidung für den Schwarzwald, das Ruhrgebiet oder die Ostseeküste in Berlin getroffen worden wäre. Laut dem Gerichtspräsident sind aber Konstellationen möglich, in denen ein bundesweit einheitliches Vorgehen sinnvoller sein kann.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.04.2021 03:00 Uhr