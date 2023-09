Präsident des Bayerischen Basketballverbands lobt WM-Titel als gewachsenen Erfolg

Manila: Nach dem historischen Triumph der Deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Japan und auf den Philippinen hat das Team zahlreiche Glückwünsche aus der ganzen Welt erhalten. Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier lobten die unglaubliche Leistung der Mannschaft. Der Präsident des Bayerischen Basketballverbands, Wernthaler, sprach im BR von einem Erfolg, der seit vielen Jahren gewachsen und kein Zufall sei. Er verwies unter anderem auf die Jugendförderung des Deutschen Basketball-Bundes. Laut Wernthaler ist Basketball in Bayern bereits ein Trendsport. Man habe eher das Problem, Hallen schaffen zu müssen für die vielen Kinder, die Basketball anfangen wollen. Die Deutschen Basketballer hatten gestern das WM-Endspiel in Manila mit 83:77 gegen Serbien gewonnen.

