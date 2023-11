Präsident der Weltklimakonferenz ist vorsichtig optimistisch

Paris: Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz hat sich deren Präsident Sultan al-Dschaber vorsichtig optimistisch gezeigt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP sagte al-Dschaber, es sei eine - so wörtlich - große Dynamik zu spüren. In den Bereichen Energie, Finanzen, Gesundheit, Ernährung und Natur gebe es sehr gute Fortschritte. Er selbst werde von jedem und jeder Branche Rechenschaft einfordern, dass das im Pariser Klimaabkommen festgelegte 1,5-Grad-Ziel in Reichweite bleibe, so der Präsident. Seit dem Pariser Abkommen seien sieben Jahre vergangen, bis zum Erreichen deutlicher Fortschritte bei den ehrgeizigen Klimazielen bis 2030 seien noch weitere sieben Jahre Zeit. Die Weltklimakonferenz in Dubai sei daher ein Wendepunkt. Eine große Rolle bei dem Treffen wird unter anderem die künftige Nutzung fossiler Energien wie Öl, Gas und Kohle spielen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.11.2023 23:15 Uhr