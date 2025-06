Präsident der Kunstakademie Nürnberg tritt zurück

Der Präsident der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg ist zurückgetreten. Das hat die Akademie mitgeteilt. Der Rücktritt von Holger Felten erfolge aus persönlichen Gründen. In den vergangenen Wochen stand Felten aus diversen Gründen in der Kritik: So hatte er einer Studentin untersagt, ein antifaschistisches Plakat prominent in einer Ausstellung aufzuhängen. Die Studierenden sprachen daraufhin von Zensur. Außerdem stehen Plagiatsvorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten im Raum. Ein Student wirft ihm Ideenklau vor. Im August soll die Wahl zur Nachfolge Feltens stattfinden.

