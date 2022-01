Präsenzunterricht hat für Kultusminister oberste Priorität

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Kultusminister der Länder haben heute in einer Sonderschalte über die Situation an den Schulen nach den Weihnachtsferien beraten. Dabei stellten sie klar, dass Lehrkräfte zur kritischen Infrastruktur gehören und bei Infektion eine verkürzte Quarantäne erhalten sollten. Der bayerische Kultusminister Piazolo bekräftigte im Gespräch mit dem BR, dass in Bayern Präsenzunterricht stattfinden solle. Wörtlich sagte er: "Präsenzunterricht war die Maxime für dieses Schuljahr. Wir haben das dementsprechend bisher durchgeführt und werden das auch in der nächsten Woche weitermachen."

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.01.2022 22:00 Uhr