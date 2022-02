Prälat Lorenz Wolf bittet um Verzeihung und verteidigt sich

Nachrichtenarchiv - 03.02.2022 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der im Zuge des Missbrauchsgutachtens für das Erzbistum in die Kritik geratene Prälat Wolf hat sich in der Sitzung des BR-Rundfunkrates erstmals öffentlich geäußert. Er schäme sich dafür, auch selbst Schuld auf sich geladen zu haben, sagte Wolf. Gleichzeitig kündigte er an, zu den Vorwürfen der Gutachter noch ausführlich Stellung zu beziehen. Die Gutachter halten ihm Fehlverhalten als Kirchenjurist beim Aufarbeiten von Fällen sexuellen Missbrauchs in der Erzdiözese vor. Wolf erklärte heute, sein stetes Bemühen sei gewesen, Täter dingfest zu machen, um sie zu bestrafen und um zukünftige Taten zu verhindern. Die gutachterlichen Vedächtigungen und Bewertungen seiner Person hätten zu Irritationen geführt und die Arbeit beeinträchtigt. Daher habe er sich entschieden, sein Amt als BR-Rundfunkratsvorsitzender ruhen zu lassen. Auch werde er nicht, wie ursprünglich vorgesehen, für das zweite Kontrollgremium des Senders, den Verwaltungsrat, kandidieren.

