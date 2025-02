Potsdamer Polizei meldet Festnahmen wegen möglicher Anschlagsplanung

Potsdam: Nach der Festnahme eines 18-jährigen russischen Staatsbürgers in Brandenburg wegen der möglichen Planung eines Anschlags hat die Polizei fünf Menschen in Gewahrsam genommen. Nähere Angaben machten die Ermittler nicht. Bei der Durchsuchung verschiedener Objekte und Fahrzeuge wurde in einer Wohnung in Potsdam ein sprengstoffähnlicher Gegenstand gefunden. Dieser sei mittlerweile abtransportiert worden, hieß es. Der 18-jährige Hauptverdächtige war vorgestern im Landkreis Dahme-Spreewald festgenommen worden, gestern wurde Haftbefehl erlassen. Er steht im Verdacht, einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant zu haben. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sollte das Ziel die israelische Botschaft sein.

