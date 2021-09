Potsdamer Pflegerin wird wegen Mordes angeklagt

Polizei beendet IAA-Proteste an Autobahnen

München: Umweltaktivisten haben sich am Eröffnungstag der Fahrzeugmesse IAA Mobility in München von mehreren Autobahnbrücken im Umland abgeseilt und Wegweiser umgestaltet. Am Hinweis auf das Kreuz Neufarn auf der A9 stand stattdessen "Verkehrskollaps - 2000 Meter". Daneben klebte das Protest-Motto "No IAA". Die Messe findet erstmals in München statt. Umweltschützer werfen der IAA vor, ihr neuer Schwerpunkt auf Elektro-Mobilität sei nicht glaubwürdig und E-Autos seien genauso zerstörerisch wie Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. An sechs Orten wurden Autobahnen zeitweise gesperrt, laut Polizei sind inzwischen alle wieder frei. Staatskanzleichef Herrmann kritisierte die Protestaktionen: Selbstverständlich seien Demonstrationen möglich. Wenn aber andere Menschen gefährdet würden, sei dies nicht zu tolerieren. Der Chef des Autobranchenverband VDA Müller sagte, man lehne Gewalt und Nötigung ab.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 12:45 Uhr