Poststudie: Jugendliche surfen auch 2021viel im Netz

Bundesluftwaffe startet Evakuierungsflüge

Kabul: Die Bundesluftwaffe hat ihren Evakuierungseinsatz für die noch in der afghanischen Hauptstadt befindlichen Deutschen und Ortskräfte gestartet. Zwei Transportflugzeuge sind derzeit Richtung Afghanistan unterwegs. Rund 100 Deutsche sollen sich noch in Kabul aufhalten. Um wieviele Ortskräfte es geht, war bis zuletzt unklar. Die ersten Angehörigen der deutschen Botschaft in Kabul waren bereits in der vergangenen Nacht aus Afghanistan ausgeflogen werden. Am Flughafen der afghanischen Haupstadt spielten sich chaotische Szenen ab. US-Soldaten feuerten Warnschüsse ab, um einen Sturm auf das Gelände zu verhindern. Tausende Afghanen haben sich dort versammelt, in der Hoffnung das Land nach der Machtübernahme der Taliban verlassen zu können. Angesichts der unsicheren Lage habe mehrere internationale Fluglinien, darunter auch die Lufthansa, angekündigt, den afghanischen Luftraum bis auf weiteres nicht mehr zu überfliegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2021 12:00 Uhr