Poststreik behindert auch heute die Auslieferung von Briefen und Paketen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Würzburg: Als eines der Zentren des bundesweiten Postreiks ist in Bayern ein Paketzentrum in Würzburg lahmgelegt worden. Auch viele Paketzusteller in München traten in den Ausstand. 35 Zustell-Basen im Freistaat waren von der Gewerkschaftsaktion betroffen. Das Unternehmen teilte mit, deutschlandweit seien heute drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegengeblieben; das seien etwa sechs beziehungsweise 15 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. - Die Gewerkschaft Verdi fordert 15 Prozent mehr Geld - das Unternehmen weist das als unrealistisch zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 19:00 Uhr