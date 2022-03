Postbankmitarbeiter gehen morgen in Warnstreik

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Im Tarifkonflikt bei der Postbank ruft die Gewerkschaft Verdi zu einem flächendeckenden Warnstreik ab morgen auf. Postbank-Kunden müssen sich auf Einschränkungen in den Filialen einstellen, insbesondere in den Ballungsräumen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Duscheck. Verdi fordert für die rund 15.000 Postbank-Mitarbeiter sechs Prozent mehr Geld sowie eine Corona-Prämie von bis zu 1500 Euro. Zudem will die Gewerkschaft festschreiben, dass die Beschäftigten bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 14:45 Uhr