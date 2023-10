Postbank-Filialen sollen um fast die Hälfte reduziert werden

Frankfurt am Main: Kunden der Postbank müssen sich darauf einstellen, dass es bald nicht mehr so viele Filialen geben wird. Die Deutsche Bank - als Mutterkonzern - will nach eigenen Angaben in den nächsten zwei Jahren 250 der insgesamt 550 Zweigstellen schließen. Zur Begründung hieß es, die Nachfrage der Verbraucher habe sich geändert. Wie viele Arbeitsplätze durch die Umstrukturierung verloren gehen, ließ ein Sprecher der Deutschen Bank offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 10:00 Uhr