Postbank-Beschäftigte starten ersten Warnstreik in München

Das Wetter: Teils sonnig, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe und im westlichen Mittelfranken sonnig. Sonst vielerorts trüb durch Hochnebel, gebietsweise Sonne. Höchstwerte minus 1 bis plus 3 Grad. In der Nacht vielerorts klar, später vereinzelt Nebel oder Hochnebel; Tiefstwerte um minus 3 Grad. Morgen nach teils zähem Nebel sonnig. Am Wochenende in unmittelbarer Alpennähe weiterhin sonnig, sonst verbreitet trüb. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2022 12:00 Uhr