Post und Verdi wollen nochmal verhandeln

Amtsgericht verurteilt Raser zu mehrjähriger Haftstrafe

Haßfurt: Das Amtsgericht in der unterfränkischen Stadt hat am Abend einen 33-jährigen Raser zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Mit dem Urteil blieb das Schöffengericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die wollte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten erreichen. Dem 33-Jährigen wird vorgeworfen,im April vergangenen Jahres an einem verbotenen Autorennen in Unterfranken teilgenommen zu haben. Dabei starb eine 55-Jährige Autofahrerin. Nach dem Unfall soll sich der Verurteilte aus seinem Autowrack befreit haben und mit leichteren Verletzungen zu Fuß geflohen sein. Er räumte am ersten Prozesstag seine Schuld in vollem Umfang ein. Ob das Urteil rechtskräftig ist, ist noch nicht bekannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2023 23:00 Uhr