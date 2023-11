Post-Reform: Briefe dürfen künftig länger unterwegs sein

Berlin: Die Deutsche Post soll künftig mehr Zeit für die Zustellung von Briefen bekommen. Das geht aus der Novelle des Postgesetzes hervor, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Wie es in dem Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums heißt, müssen künftig 95 Prozent der Standardbriefe am dritten Werktag eintreffen, 99 Prozent am vierten Werktag. Bislang war vorgesehen, dass ein Großteil am folgenden Werktag im Briefkasten liegen muss. Das Ministerium weist darauf hin, dass diese Vorgabe viel Geld kostet, weil immer weniger Briefe verschickt werden. Auch könne man künftig auf klimaschädliche Nachtflüge verzichten, wenn mehr Zeit für den Transport vorgesehen ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 22:00 Uhr