Post reagiert zurückhaltend auf Reformpläne

Berlin: Briefe sollen künftig länger unterwegs sein dürfen als bislang. Das Bundeswirtschaftsministerium schlägt in einer Reform des Postgesetzes vor, dass Standardbriefe erst am dritten Werktag eintreffen müssen. Bisher sollen sie schon am folgenden Werktag im Briefkasten liegen. Das Ministerium kann sich auch eine Expresszustellung vorstellen - aber nur gegen einen Aufschlag. Das Standardporto soll nicht über einen Euro steigen, momentan liegt es bei 85 Cent. Die Post reagierte zurückhaltend auf die Reformvorschläge. Noch lasse sich nicht bewerten, ob die Pläne wirtschaftlich tragbar seien.

