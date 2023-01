Post reagiert mit Unverständnis auf Warnstreiks

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Den ganzen Tag über kommt es heute bundesweit zu Warnstreiks bei der Deutschen Post. Nach Angaben von Verdi ist die Beteiligung an dem Ausstand hoch. Die Stimmung sei gut, so die Gewerkschaft. Diese fordert wegen der hohen Inflation 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Beschäftigten. Ein Sprecher der Post reagierte mit Unverständnis auf die erneuten Arbeitsniederlegungen. Die Post habe schon angekündigt, vor der nächsten Verhandlungsrunde am 8. Februar ein Angebot vorzulegen. Bereits in der vergangenen Woche hatte es dreitägige Warnstreiks gegeben, weshalb eine Million Pakete und drei Millionen Briefe zeitweise liegen blieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2023 12:00 Uhr