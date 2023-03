Post legt Rekordzahlen vor, Verdi gibt Ergebnis der Urabstimmung bekannt

Kurzmeldung ein/ausklappen FC Bayern erreicht Viertelfinale der Championsleague

München: Der FC Bayern München steht im im Viertelfinale der Fußball--Championsleague. Nach dem 1:0 bei Paris Saint-Germain gewannen die Münchener am Abend auch das Heimspiel gegen den französischen Meister. 2:0 hieß es am Ende in der ausverkauften Allianz Arena. Die Treffer für die Bayern erzielten Choupo-Moting in der 61. und der eingewechselte Gnabry in der 89. Minute. Auf wen der deutsche Rekordmeister im Viertelfinale trifft, entscheidet sich bei der Auslosung am 17. März. Ebenfalls im Viertelfinale steht der AC Mailand. Dafür reichte den Italienern am Abernd ein 0:0 bei den Tottenham Hotspurs.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2023 01:00 Uhr