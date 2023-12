Post entschuldigt sich: Einladungen zum Stadtjubiläum in Freyung nicht angekommen

Freyung: Nachdem die meisten der 1.000 Einladungsbriefe zum Stadtjubiläum nicht angekommen waren, hat sich die Post bei den Bürgern der niederbayerischen Stadt entschuldigt. Die Verzögerung sei auf die Bearbeitungszeit im zuständigen Briefzentrum in Straubing zurückzuführen. Deshalb hätten die Sendungen die Zusteller in Freyung verspätet erreicht, sagte eine Post-Sprecherin. Die Probleme hatten dazu geführt, dass der Festakt zum 70-jährigen Stadtjubiläum am morgigen Sonntag abgesagt werden musste.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 13:00 Uhr