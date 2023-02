Post droht mit Fremdvergabe von Briefgeschäft

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 07:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Im Tarifstreit bei der Post hat der Konzern mit einer stärkeren Fremdvergabe des Briefgeschäfts gedroht. Personalvorstand Thomas Ogilvie sagte den Funke-Zeitungen, das Unternehmen habe über Jahrzehnte ein Betriebsmodell aufgebaut, das ausschließlich mit eigenen Kräften operiere. Wenn Verdi das mit kurzfristigen maximalen Lohnsteigerungen in Frage stelle, müsse man dieses Modell überdenken. Weitere Spielräume in den Tariverhandlungen sieht Ogilvie nicht. - Die Post bietet für dieses Jahr eine Prämie und ab 2024 eine Lohnerhöhung in zwei Stufen. Die Gewerkschaft verdi fordert ein Lohnplus von 15 Porzent und mehr Geld für die Auszubildenden. Gerade läuft eine Urabstimmung über Streiks.

