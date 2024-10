Post beklagt Aggressionen gegen Mitarbeiter

Berlin: Die Post beklagt immer mehr Aggressionen gegen ihre Zusteller. Vorständin Hagleitner sagte den Zeitungen der "Funke Mediengruppe", sie sei erschüttert, was sich Mitarbeiter anhören müssten. Manche Kunde beschwerten sich direkt bei der Post, dass ihr Zusteller eine andere Hautfarbe habe oder dass sie nicht von Ausländern Briefe ausgehändigt bekommen wollten. Hagleitner wünschte sich wieder mehr Wertschätzung. Es sei ein Job, der Deutschland am Laufen halte, so die Vorständin. Ihren Angaben zufolge beschäftigt die Post Mitarbeiter aus rund 180 Ländern.

