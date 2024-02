Positives Echo für Pläne einer Unternehmenssteuerreform

Berlin: Der Vorstoß der Bundesregierung für eine Reform der Unternehmenssteuer stößt auf ein positives Echo. Beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag etwa hieß es, gerade in Zeiten der Transformation in Richtung Klimaneutralität seien deutlich mehr private Investitionen notwendig. Deshalb müssten Unternehmen wieder Vertrauen in den Standort Deutschland gewinnen. Auch aus den Bundestagsfraktionen von Union und AfD kam Zustimmung. Allerdings sind die konkreten Maßnahmen umstritten - auch innerhalb der Regierung. Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner äußerten in Fernsehinterviews sehr unterschiedliche Ansätze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.02.2024 02:00 Uhr