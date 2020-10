Positive Bilanz nach Kontrollaktion zur Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 26.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der bayernweiten Schwerpunkt-Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht hat das Innenministerium eine positive Bilanz gezogen. Die überwiegende Mehrheit verhalte sich vorbildlich, erklärte Innenminister Herrmann, aber es seien immer noch viel zu viele Maskenmuffel unterwegs. Bei den Kontrollen am Freitag stellte die Polizei gut 1.800 Verstöße fest - bei einer ähnlichen Aktion im August waren es noch 3.000 Verstöße. In den meisten Fällen wurden Verwarnungen ausgesprochen oder Anzeige erstattet mit einer Bußgeldandrohung in Höhe von 250 Euro. In neun Fällen gibt es den Verdacht, dass vorgelegte Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht gefälscht waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2020 19:00 Uhr