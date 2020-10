Porzellanhersteller BHS Tabletop entlässt 190 Mitarbeiter

Spanien vor Rückkehr zum Alarmzustand

Madrid: In Spanien will die Regierung wegen der Corona-Krise offenbar erneut den Alarmzustand ausrufen. Nach übereinstimmenden Medienberichten könnte Ministerpräsident SÃ nchez zu diesem Zweck schon für heute eine außerordentliche Kabinettssitzung einberufen. Schon in der ersten Corona-Welle hatte Spanien den offiziellen Alarmzustand erklärt. Er sorgt vor allem dafür, dass die Regionen Rechtssicherheit bei der Verordnung von einschneidenden Corona-Auflagen haben; etwa bei der Anordnung von Ausgangssperren. In Spanien steigt die Zahl der Neuinfektionen derzeit stark an. Im Zusammenhang mit dem Virus sind dort fast 35.000 Menschen gestorben - in Bezug auf die Bevölkerungszahl gehört Spanien damit zu den weltweit am stärksten betroffenen Staaten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 23:00 Uhr