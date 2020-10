Porzellanhersteller BHS Tabletop entlässt 190 Mitarbeiter

In Ägypten hat die erste Runde der Parlamentswahl begonnen

Kairo: In Ägypten hat am Vormittag die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Rund 63 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Es wird damit gerechnet, dass die Anhänger von Präsident al-Sisi einen eindeutigen Sieg erringen werden. Seit seinem Amtsantritt 2014 geht der Präsident mit harter Hand gegen Oppositionelle vor. Deshalb betrachten Kritiker das Parlament als demokratische Fassade für die Regierung von al-Sisi und messen ihm wenig politische Bedeutung zu. Beobachter bewerten die Wahlbeteiligung als Gradmesser für den Rückhalt der Regierung in der Bevölkerung. An diesem Wochenende wird zunächst in 14 ägyptischen Provinzen gewählt, am 7. und 8. November wird dann in 13 weiteren Regierungsbezirken abgestimmt. Das Ergebnis soll dann am 14. Dezember feststehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.10.2020 12:45 Uhr