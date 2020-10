Portugiesischer Stürmer Ronaldo hat sich mit Corona infiziert

Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse hat begonnen

Frankfurt am Main: Seit kurzem läuft die Eröffnungsfeier zur Frankfurter Buchmesse. In ihrer Auftaktrede setzte sich Kulturstaatsministerin Grütters für eine offene Debatenkultur in der Gesellschaft ein. Sie erklärte, immer wieder gerieten Literatur und Kunst zwischen die Fronten. Es gehöre aber zum Wesen eines Kunstwerks, dass es verschiedene Interpretationen zulasse. Missverständnisse, Unklarheiten und Mehrdeutigkeiten seien der Preis für die Freiheit der Kunst und des Wortes. Wegen der aktuellen Corona-Lage findet die Eröffnungsfeier ohne Publikum statt, auch die Messe selbst muss in diesem Jahr ohne Hallenausstellung auskommen. Stattdessen präsentiert sich die Branche unter dem Motto "All together now" auf den Internetseiten der Buchmesse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.10.2020 18:15 Uhr