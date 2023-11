Portugals Ministerpräsident Costa reicht Rücktritt ein

Lissabon: Der portugiesische Ministerpräsident Costa ist nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten. Das hat er am Nachmittag in einer Rede im Fernsehen bekannt gegeben. Auslöser sind Razzien der Polizei in der Residenz des Regierungschefs, in zwei Ministerien und weiteren Gebäuden, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Dabei wurden nach Medieninformationen fünf Verdächtige festgenommen - unter ihnen auch Costas Kabinettschef. Es geht demnach um den Verdacht der Bestechlichkeit und Vorteilsnahme bei der Vergabe von Konzessionen zum Lithiumabbau sowie der Produktion sogenannten Grünen Wasserstoffs. Zu den weiteren Festgenommenen sollen drei Geschäftsleute und ein Bürgermeister gehören.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 16:00 Uhr