Portugal wählt ein neues Parlament

Lissabon: Bei der Parlamentswahl in Portugal zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Umfragen sagen ein knappes Rennen zwischen Sozialdemokraten und Konservativen voraus. Mit Spannung wird erwartet, wie die neue rechtspopulistische "Chega"-Partei abschneidet, was übersetzt "Es reicht" bedeutet. Da eine große Koalition als ausgeschlossen gilt, dürfte die Regierungsbildung schwierig werden. Präsident de Sousa hatte die Neuwahl im November ausgerufen, nachdem der sozialistische Ministerpräsident Costa wegen eines Korruptionsskandals zurückgetreten und nur geschäftsführend im Amt geblieben war. Weil die Gehälter niedrig, Wohnungen teuer sind und das Bildungs- und Gesundheitswesen in einer Krise steckt, sind viele Portugiesen unzufrieden.

