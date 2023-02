Portugal unschlüssig bei der Lieferung von Leopard-Panzern

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutsche Politiker alarmiert wegen chinesischen Spionage-Ballons in USA

Berlin: Politiker und Experten in Deutschland haben sich angesichts der Entdeckung eines chinesischen Spionageballons nahe Atomraketen-Standorten in den USA höchst alarmiert geäußert - auch wegen Chinas enger Verbindungen zu Russland. Der Vorfall zeige, dass China selbst den Luftraum der USA nicht mehr respektiert, sagte der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Michael Brand der "Bild". Man werde sich auf ein hartes Rennen um die globale Vorherrschaft von Diktatur oder Demokratie einstellen müssen. Brand forderte zudem die Einrichtung eines "nationalen Sicherheitsrats" nach US-Vorbild in Deutschland. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion für Auswärtiges und Verteidigung, Johann Wadephul, sprach von einem "Warnsignal". Es sei fünf vor zwölf. Dem Militärexperten Maximilian Terhalle von der London School of Economics zufolge waren Chinas Spionage-Aktivisten womöglich auf die in Montana stationierten strategischen Atomraketen der USA gerichtet.

