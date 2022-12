Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Bei der Fußball-WM in Katar haben es Portugal und Marokko ins Viertelfinale geschafft. Die Portugiesen gewannen am Abend mit 6:1 gegen die Schweiz. Zuvor hatte Marokko Mitfavorit Spanien sensationell mit 3:0 im Elfmeterschießen aus dem Turnier geworfen. Am Freitag stehen die ersten Viertelfinalpartien an.

