Portugal und Frankreich stehen im Fußball-EM-Viertelfinale

Frankfurt: Nach Frankreich hat auch Portugal das Viertelfinale der Fußball-EM erreicht. Die Portugiesen schlugen in Frankfurt Slowenien mit 3:0 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung hatte es 0:0 unentschieden gestanden, nachdem Portugals Superstar Ronaldo in der 105. Minute mit einem Foul-Elmeter gescheitert war. Zuvor hatte sich die französische Elf in Düsseldorf mit 1:0 gegen Belgien durchgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 00:00 Uhr