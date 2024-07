Portugal und Frankreich stehen im EM-Viertelfinale

Zum Fußball: Portugal hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Die Mannschaft um Cristiano Ronaldo besiegte Außenseiter Slowenien am späten Abend im Elfmeterschießen mit 3:0. Nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Am Freitag spielt das portugiesische Team nun gegen Frankreich. Die Mannschaft von Trainer Deschamps hatte sich am Abend mit 1:0 gegen Belgien durchgesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 06:00 Uhr