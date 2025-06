Portugal setzt sich im Finale der Fußball-Nations League gegen Spanien durch

Zum Sport: Im Finale der Fußball-Nations League hat sich Portugal gegen Spanien durchgesetzt. Die Mannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo gewann am Abend in München mit 5:3 im Elfmeterschießen. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2:2 gestanden. Überschattet wurde das Endspiel vom Tod eines Zuschauers. Wie die Polizei bestätigte, stürzte der Mann aus dem Kreis Garmisch-Partenkirchen vom Oberrang acht Meter in die Tiefe auf die Pressetribüne. - Bereits am Nachmittag hatte das DFB-Team in Stuttgart im Spiel um Platz 3 mit 0:2 gegen Frankreich verloren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 07:00 Uhr