Portugal gewinnt Finale der Nations League gegen Spanien - Zuschauer stirbt bei Sturz

München: In einem bis zum Schluss spannenden Finale hat Portugal in der Nations League Spanien besiegt. Die Portugiesen setzten sich im Elfmeterschießen mit 5 zu 3 durch. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 2 zu 2 unentschieden gestanden. Die portugiesische Nationalmannschaft um Weltstar Cristiano Ronaldo gewinnt den Titel damit zum zweiten Mal nach 2019. Schon am Nachmittag hatte Deutschland im Spiel um Platz drei gegen Frankreich 0 zu 2 verloren. Überschattet wurde das Finale von einem tödlichen Unfall eines Fans. Ein Mann war während des Spiels im Münchner Stadion offenbar aus großer Höhe vom Mittelrang auf die Pressetribüne im Unterrang gestürzt. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen. Die Unfallursache ist unklar.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2025 02:00 Uhr