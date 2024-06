Portugal besiegt Tschechien 2:1 bei der Fußball-EM

Leipzig: Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Portugal am Abend Tschechien besiegt. Das Spiel endete 2:1. Das Siegtor erzielte Francisco Conceição erst in der nachspielzeit. Zuvor hatte die Türkei in der gleichen Gruppe 3:1 gegen Georgien gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 23:00 Uhr