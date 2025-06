Portugal besiegt Spanien im Nations League-Finale mit 5:3 im Elfmeterschießen

Zum Fußball: Portugal hat am Abend das Finale der Nations League gegen Spanien gewonnen. Die Partie in München ging ins Elfmeterschießen - am Ende stand es 5 zu 3 für die Portugiesen. Am Nachmittag unterlag die deutsche Nationalmannschaft Frankreich im Spiel um Platz drei mit 0 zu 2. Und noch zum Tennis: Der Spanier Carlos Alcaraz hat sich den Titel bei den French Open geholt. Der Vorjahressieger bezwang den Italiener Jannik Sinner nach fünf Sätzen im Match-Tie-Break.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2025 00:00 Uhr