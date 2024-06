Portugal besiegt bei der Fußball-EM Tschechien 2:1

Leipzig: Bei der Fußball-EM in Deutschland sind nun alle Mannschaften ins Turnier eingestiegen. In Gruppe F besiegt am Abend Portugal Tschechien mit 2:1. Zuvor bezwang die Türkei Georgien 3:1. Die deutsche Mannschaft bestreitet heute ihr zweites Spiel: Gegner in Stuttgart ist um 18 Uhr Ungarn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.06.2024 03:00 Uhr