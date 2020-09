Populismus in Deutschland ist laut Studie rückläufig

Nachrichtenarchiv - 03.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gütersloh: In Deutschland sind populistische Ideen offenbar stark rückläufig. Das geht aus einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung zusammen mit dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hervor. Demnach gilt nur noch jeder fünfte Wahlberechtigte als populistisch eingestellt. Zwei Jahre zuvor war es noch jeder dritte. Der Anteil unpopulistischer Wähler ist seither um die Hälfte angestiegen. Wie die Stiftung mitteilte, ist dies unter anderem auf das gewachsene Vertrauen in die Migrationspolitik der Regierung zurückzuführen. Gleichzeitig warnen die Forscher vor "Gefahren einer weiteren Radikalisierung am rechten Rand". Unter AfD-Wählern würden rechtsextreme Positionen dominanter, heißt es in der Studie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 07:00 Uhr