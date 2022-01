Populäre türkische TV-Journalistin wegen "Präsidentenbeleidigung" in U-Haft

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Wegen kritischer Äußerungen über Staatschef Erdogan ist in der Türkei eine bekannte Fernsehjournalistin in Untersuchungshaft genommen worden. Wie ihre Anwälte mitteilten, wurde Sedef Kabaş gegen 02.00 Uhr früh in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen. Wenige Stunden zuvor hatte Kabas Erdogan während einer Fernsehsendung und danach auch in sozialen Medien heftig kritisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2022 09:00 Uhr