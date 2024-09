Popstar Timberlake wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt

New York: Der US-Popstar Justin Timberlake ist wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt worden. Laut CNN muss er 25 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, 500 Dollar Strafe zahlen, sowie seinen Führerschein für drei Monate abgeben. Im Sommer war Timberlake von der Polizei erwischt worden, als er durch die Ortschaft Sag Harbor östlich von New York in Schlangenlinien unterwegs war und dabei ein Stoppschild überfuhr. Vor Gericht hatte er sich schuldig bekannt.

