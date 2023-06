Popstar Madonna muss Welttournee verschieben

Kurzmeldung ein/ausklappen Grüne wollen Asylkompromiss im EU-Parlament verbessern

München: Vor dem EU-Gipfel drängt die Co-Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Terry Reintke, auf Korrekturen am EU-Asylkompromiss. In den anstehenden Verhandlungen dazu würden die Grünen dafür kämpfen, "dass die problematischsten Teile rauskommen", sagte sie im BR-Interview. Die Vorschläge der EU-Innenminister erfüllten weder die Standards in puncto Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, noch seien sie funktional. Nach Reintkes Worten befürworten die Grünen durchaus ein funktionierendes Grenzmanagement und eine Registrierung von Flüchtlingen an den Außengrenzen. Dass laut den Plänen aber auch Kinder unter haftähnlichen Umständen in Grenzlager gesperrt würden, das gehe definitiv zu weit. - Beim EU-Gipfel heute und morgen in Brüssel steht auch die Asylpolitik auf der Agenda. Der Reform muss auch das EU-Parlament zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2023 09:00 Uhr