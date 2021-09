Pooltests starten nächste Woche nicht in allen bayerischen Grundschulen

Nachrichtenarchiv - 17.09.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die neuen PCR-Pooltests an den Grund- und Förderschulen werden im Freistaat zum Wochenbeginn noch nicht flächendeckend eingeführt. Laut Kultusministerium kann es aus unterschiedlichen Gründen zu Verzögerungen kommen. Wie ein Sprecher sagte, fehlen beispielsweise Einverständniserklärungen der Eltern fehlen oder es gibt Lieferschwierigkeiten. In diesen Fällen verwende man weiterhin die Schnelltests. Beim neuen Pooltestverfahren werden zunächst alle Proben einer Klasse in einem Röhrchen gesammelt im Labor untersucht. Erst wenn sich ein Hinweis auf eine Infektion findet, werden die einzelnen Proben der Kinder analysiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 21:00 Uhr