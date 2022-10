Polnischer Betreiber entdeckt Leck an Druschba-Ölpipeline

Nachrichtenarchiv - 12.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Warschau: Der polnische Betreiber der Druschba-Ölpipeline hat an einer der beiden Leitungen ein Leck entdeckt. Es handelt sich um die Hauptleitung, über die Rohöl von Russland unter anderem nach Deutschland fließt. Die Pumpen seien sofort abgeschaltet worden. Ein Umweltsanierungsteam der Feuerwehr sei vor Ort. Wie lange die Reparatur dauert, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, ob das Leck auf Sabotage zurückzuführen ist. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen polnischen Experten, der von einer unbeabsichtigten Beschädigung ausgeht. Der zweite Strang der Pipeline läuft laut Betreiber wie bisher. Die Druschba-Ölpipeline versorgt unter anderem die ostdeutsche Raffinerie in Schwedt. Zum Jahresende will Deutschland kein russisches Öl mehr importieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2022 12:00 Uhr